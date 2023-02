Six automobilistes contrôlés sans permis de conduire le même jour à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvay

Retour à Rouen. A 22h50, un contrôle de vitesse est mis en place avenue du Mont-Riboudet. Une Peugeot 206 roule comme une balle : 90 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. L'automobiliste, un rouennais de 23 ans est intercepté, et reconnaît conduire sans être titulaire du permis. Le texte salivaire s'avère positif aux stupéfiants.



Enfin, plus tard dans la nuit, un équipage de la brigade canine en patrouille quai de la Bourse à Rouen s'intéresse à une Renault Mégane. Lors du contrôle, le conducteur né en 1999 et domicilié à Darnétal doit admettre qu'il conduit malgré l'annulation de son permis.