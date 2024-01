« Siège de la capitale » : l'autoroute A13 bloquée par les agriculteurs à Gaillon et Buchelay, ce lundi

À Paris, la circulation risque inévitablement d'être totalement paralysée. Le ministre de l'Intérieur en a pris conscience au lendemain de l'échec des propositions formulées vendredi soir par le Premier ministre, Gabriel Attal, pour tenter d'apaiser les agriculteurs et d'anticiper le blocage. .A l'issue d'une réunion de la cellule interministérielle de crise ce dimanche soir, Gérald Darmanin a annoncé que 15 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain lundi pour « sécuriser » les blocages. Les forces de l'ordre, a-t-il tenu à préciser, interviendront et procèderont « à des interpellations » en cas de dégradations et d'agressions de camions étrangers.« Nous ne voulons pas embêter les gens, c'est notre objectif », a affirmé Frédéric Arnoult, vice-président de la FDSEA Île-de-France, sur TF1.De son côté, le préfet de police recommande aux Franciliens de privilégier les transports en commun pour leurs déplacements en Île-de-France. Il annonce par ailleurs le déploiement d'engins blindés de la gendarmerie autour du marché de Rungis et de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.