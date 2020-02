Sévèrement intoxiqué par les fumées lors d’un incendie d’appartement à Évreux (Eure)

L’alerte est arrivée au milieu de la nuit au standard du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) de l’Eure. Ce dimanche 2 dévier peu après 1h30, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir rue du Fer à Cheval à Évreux où un incendie venait de se déclarer dans un appartement.



Les secours ont déployé les moyens nécessaires pour empêcher le feu de se propager et secourir, dans un même temps, un homme d’une trentaine d’années gravement intoxiqué par les fumées. La victime, en urgence absolue, a été transportée au centre hospitalier d’Évreux.



Vers 1h40 du matin dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février 2020, un feu d’appartement a entraîné l’évacuation à Évreux (Eure) de six personnes et le transport d’un homme de 30 ans en urgence absolue à l’hôpital.



Six personnes ont été évacuées, elles ne sont pas blessées.



Une quinzaine de soldats du feu a été engagée sur cette intervention. L’origine du feu est pour l’heure indéterminée. Une enquête de police a été ouverte.