Série de vols à la roulotte et de dégradations à Rouxmesnil-Bouteilles : l'auteur arrêté à Dieppe

Mis en cause dans au moins sept vols à la roulotte et des dégradations (pneus crevés, rayures sur les carrosseries...), le quinquagénaire a été déféré samedi 3 juin au parquet de Dieppe. Il a passé le week-end en détention provisoire jusqu'à son procès en comparution immédiate lundi. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis.



Il avait eu déjà affaire à la police pour des faits de vols par effraction et de dégradations à Dieppe.