Sept véhicules impliqués dans un carambolage causé par une glissade à Villers-Ecalles

Un mini carambolage s'est produit ce mercredi peu après 15 heures route des Campeaux à Villers-Ecalles (Seine-Maritime). Il a impliqué sept véhicules, « suite à une glissade », indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui fait état de deux blessés en urgence relative.



Les victimes ont été prises en charge par les secours, notamment le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Elles ont été transportées vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen.



Treize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été engagés.