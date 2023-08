Sept femmes interpellées en train de piller un supermarché à Saint-Etienne-du-Rouvray

Un peu avant 17h30, les policiers sont amenés à contrôler des gamins à proximité de ce magasin situé avenue Maryse Bastié, . Un contrôle de routine. À cet instant, leur attention a été attirée par l'arrivée sur le parking de deux véhicules circulant à vive allure. À la vue des forces de l'ordre, elles ont fait rapidement demi-tour et pris la fuite.



Les policiers faisant semblant de quitter les lieux se sont postés discrètement un peu plus loin. Quelques minutes se sont écoulées quand ils ont constaté le retour des deux voitures qui se sont garées à proximité du supermarché. Plusieurs femmes en sont descendues pour s'introduire dans les réserves du magasin, par une issue de secours. Un ballet d'allers-retours de caddies remplis de marchandises a alors commencé entre le supermarché et les deux véhicules qui ont été interceptés alors qu'ils tentaient de quitter le parking.