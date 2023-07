Sept Seinomarins, dont un sapeur-pompier, décorés pour actes de courage et de dévouement ce soir à Rouen

Le lieutenant Fred Piano, sapeur-pompier professionnel au Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 76), se verra remettre la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement des mains du préfet de Normandie et de la Seine-Maritime, lors d'une cérémonie prévue ce jeudi 13 juillet à l'occasion de la fête nationale, à Rouen.



Le soldat du feu s'est distingué durant l'Armada en plongeant en Seine pour sauver deux personnes de la noyade. Il était alors en service sur l'espace de promotion du Sdis 76.