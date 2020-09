Sénatoriales dans l'Eure. Les trois élus sont : Hervé Maurey, Kristina Pluchet et Sébastien Lecornu

Nicole Duranton devrait néanmoins retrouver son siège au Palais Bourbon, du fait de la démission de Sébastien Lecornu qui ne peut pas, comme il l'a déclaré, être en même temps sénateur et ministre. Mais pas d'inquiétude pour l'ancien maire de Vernon et proche d'Emmanuel Macron, le jour où il devra quitter le gouvernement, il aura le choix entre récupérer son fauteuil de président du Conseil départemental ou celui de sénateur.



Pour les autres listes, présentes à ce scrutin, pas vraiment de surprise. L'Eure en commun du socialiste Timour Veyri, conseiller régional de Normandie et conseiller municipal d’Évreux, qui comprenait deux candidats communistes, ne parvient pas à franchir la barre des 16% et doit se contenter de la troisième place.



Il en est de même pour la liste écologique baptisée Changeons d'Eure menée par Laetitia Sanchez (EELV), conseillère régionale de Normandie, maire de Saint-Pierre-du-Vauvray qui recueille 45 voix (2,35) et de celle du Rassemblement national animée par Emmanuel Camoin, conseiller régional de Normandie qui totalise 21 suffrages, soit 1,10%.



Les chiffres :



Inscrits : 1936

Votants : 1929

Exprimés : 1915

Blancs : 5

Nuls : 9