Séisme en Turquie et en Syrie : la Seine-Maritime propose une aide de 10 000 €

Le bilan toujours provisoire est terrible : plus de 12 000 personnes (hommes, femmes, enfants) ont péri et 55 000 autres ont été blessés dans le séisme d’ampleur survenu lundi 6 février dans la région de Kahramanmaras, aux confins de la Turquie et de la Syrie.



Cette catastrophe a suscité une très vive émotion dans le monde.



Le Département de Seine-Maritime souhaite apporter son soutien aux populations turques et syriennes. Comme cela fut le cas pour le Liban en 2020, la collectivité départementale, par la voix de son président, Bertrand Bellanger, et de Patrick Teissère, vice-président en charge de la Coopération, souhaite qu’une aide exceptionnelle d’urgence de 10 000 euros soit apportée.



Cette aide sera proposée au vote des élus départementaux lors de la commission permanente du 3 mars, indique ce matin le service de presse du Conseil départemental.