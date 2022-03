Seine-Maritime : violent incendie dans une habitation à Canteleu près de Rouen, aucune victime

Après s’être assurés qu’il n’y avait plus personne à l’intérieur, les secours se sont attaqués à l’incendie au moyen de deux lances. Malgré les moyens engagés, l’habitation - qui serait abandonnée et squattée - a été fortement endommagée.



L’homme qui avait appelé les sapeurs-pompiers a été examiné sur place et son état de santé n’a pas nécessité son transport vers un hôpital, indique ce matin le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76)