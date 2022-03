Seine-Maritime : une voiture fait des tonneaux sur l’A28 à Blangy-sur-Bresle, deux blessés

Deux jeunes gens ont été blessés dans un accident de la route aujourd’hui, samedi, sur l’A28 en Seine-Maritime.



Vers 10h30, les secours ont été appelés à intervenir sur l’autoroute à hauteur de Blangy-sur-Bresle. Une voiture, seule en cause, venait de faire des tonneaux alors qu’elle circulait dans le sens Rouen - Abbeville. Les deux occupants, un homme de 21 ans blessé légèrement et une femme de 21 ans souffrant d’un traumatisme aux membres inférieurs ont pris en charge et transportés vers le centre hospitalier d’Abbeville (Somme).



Outre les 16 sapeurs-pompiers et 5 engins mobilisés sur place, une équipe du SMUR et la gendarmerie ont été mobilisés.



La circulation s’est effectuée sur une voie le temps des opérations de secours et des constatations.