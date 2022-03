Seine-Maritime : une voiture fait des tonneaux à Hautot-le-Vatois, près d'Yvetot

Un accident de la circulation, impliquant un seul véhicule, est survenu ce dimanche aux alentours de 14 heures sur la Départementale 110 (route du Village Fleuri) à hauteur de Hautot-le-Vatois, près d'Yvetot en Seine-Maritime.



Les premiers éléments, sur place, laissent penser que le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture qui a fait plusieurs tonneaux. Le bilan provisoire communiqué par les sapeurs-pompiers fait état de quatre victimes dont la nature et gravité des blessures restent à déterminer. Ils sont actuellement pris en charge par les secours.







L'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, a été engagé sur le lieu de l'intervention qui mobilise treize sapeurs-pompiers et six engins.



La route départementale a été coupée dans les deux sens. Il est recommandé d'éviter le secteur.



Plus d'infos à venir.