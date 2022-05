Seine-Maritime : une voiture défonce la façade d'une maison, le conducteur est éjecté

Dans le choc, particulièrement violent, le conducteur, âgé de 27 ans, a été éjecté de son véhicule. L'homme a été retrouvé au sol à proximité de la maison. Il a été pris en charge par les secours qui lui ont prodigué les premiers soins avant l'arrivée du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) de Rouen. Le blessé, médicalisé, a été transporté en urgence relative vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen.



Après la mise en place d'un balisage, une équipe spécialisée en sauvetage et déblaiement des sapeurs-pompiers, dépêchée sur place, a procédé à une inspection de la structure endommagée et à la sécurisation de l'habitation.



Seize sapeurs-pompiers ont été mobilisés équipés de six engins.



La gendarmerie, chargée des constatations, a ouvert une enquête.