La compagnie départementale d’intervention (CDI) qui veille au grain n’a pas tardé à faire une descente pour inviter tout ce petit monde à plier bagage. Officiellement, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits dans les lieux publics et les mesures barrières (distanciation sociale) n’étaient pas respectées le cas présent, selon une source policière.



Du coup, quinze contraventions de 135€ ont été dressées pour non respect de ces dispositions. Lors des verbalisations, une femme de 41 ans, domiciliée à Sottdville-les-Rouen, a refusé de décliner son identité. Elle a été emmenée à l’hôtel de police.