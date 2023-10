Seine-Maritime : une marnière de 2 m de profondeur s’ouvre près d’une habitation à Yvetot

Ce dimanche 29 octobre, en milieu de matinée, les sapeurs-pompiers ont été amenés à intervenir rue du Petit Fay à Yvetot (Seine-Maritime) pour un glissement de terrain. Ils ont constaté sur place la présence dune cavité de 2 mètres de profondeur et d un diamètre de 1,50 mètres à environ quatre mètres d une habitation.



Un périmètre de sécurité de 20 mètres a été mis en place et une famille de quatre personnes a été relogée dans l’attente de l’intervention du bureau des recherches géologiques et minières (BRGM).



Aucune victime n’est à déplorer