Seine-Maritime : une jeune femme perd la vie en chutant d'une falaise à Etretat

A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont constaté que la victime, tombée à l'eau, était en arrêt cardiaque. La tentative de réanimation n'a pas permis de la ramener à la vie. Le décès a été déclaré sur place par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Quant aux témoins, indemnes, ils ont été mis en sécurité par Dragon 76 et une équipe spécialisée en sauvetage héliporté.



Les opérations de secours ont mobilisé 21 sapeurs-pompiers avec 9 engins dont le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (Grimp) et une équipe spécialisée en sauvetage aquatique. .



La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette chute mortelle.