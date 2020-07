Seine-Maritime : une jeune femme enceinte éjectée de la voiture de son compagnon, près de Rouen

Ces mêmes témoins de la scène ont alors voulu s'interposer pour l'empêcher de faire remonter la jeune femme (d'une vingtaine d'années selon eux) dans la voiture. Mais l'homme, alcoolisé et particulièrement vindicatif, s'est montré agressif et violent dans ses propos, déclarant qu'il s'agissait de sa concubine.



Forts de tous ces renseignements, sans attendre, les policiers de la BAC se lancent à la recherche de la Xsara et vers 22 heures, le véhicule suspect est repéré route de Dieppe, toujours à Notre-Dame-de-Bondeville. Deux hommes sont à bord : celui qui est volant est âgé de 53 ans, le passager, lui, propriétaire de la Xsara, est celui qui conduisait au moment où la jeune femme a été éjectée.