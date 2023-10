Seine-Maritime : une femme et un homme secourus en Seine près du pont Corneille à Rouen

Deux personnes tombées en Seine ont été secourues ce samedi soir à Rouen (Seine-Maritime).



Vers 22h30, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter assistance à un homme et une femme dérivant dans le fleuve à hauteur Dupont Corneille entre l’Île Lacroix et la rive droite de Rouen.



Les deux victimes ont été récupérées par une équipe spécialisée en sauvetage aquatique et prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR.



La femme, âgée de 24 ans, était en urgence absolue (hypothermie) et l’homme de 47 ans en urgence relative ont été transportés médicalisés vers le CHU de Rouen.



Quatorze sapeurs-pompiers ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).







