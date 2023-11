Seine-Maritime : une femme et trois enfants victimes d'un accident de la route à Criquiers

Un accident de la route s'est produit ce mercredi 22 novembre, peu après 11 heures, sur la Départementale 236 à Criquiers, une commune proche de Forges-les-Eaux, dans le pays de Bray (Seine-Maritime). Il a fait quatre victimes, une femme de 25 ans et trois enfants âgés de 1, 3 et 5 ans.



Selon les premières constatations, une automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule, qui a fait une sortie de route, après avoir évité une autre voiture. Les victimes, dont on ignore la nature des blessures, étaient sorties du véhicule accidenté à l'arrivée des secours. Elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers



La circulation a été réduite sur une voie, le temps des opérations de secours.