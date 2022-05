Seine-Maritime : une femme de 81 ans blessée dans un feu de cuisine à Petit-Quevilly

Une femme de 81 ans a été transportée au CHU de Rouen, suite à un incendie qui s’est déclaré dans la cuisine de son logement, ce mardi midi.



Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 12h04 à se rendre rue Alsace-Lorraine à Petit-Quevilly, dans l’agglomération rouennaise, pour un départ de feu dans une habitation de ville jumelée.



Le feu, qui a nécessité l’intervention de 16 sapeurs-pompiers avec 4 engins, a été rapidement circonscrit.



On ignore pour l’heure la nature et la gravité des blessures de l’octogénaire.



