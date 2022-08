Seine-Maritime : une femme blessée dans un accident de la circulation à Saint-Romain-de-Colbosc

Un accident de la circulation impliquant un cycliste et un poids-lourd s'est produit, en début d'après-midi, sur la route de la Chapelle (D6015) à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime).



A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont dénombré un blessé léger, une femme âgée de 50 ans qui circulait à bicyclette. Prise en charge, elle a été transportée en urgence relative au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers



Deux engins et six sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention.