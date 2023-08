Seine-Maritime : une femme bientôt centenaire victime d'un faux policier à Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Une personne âgée - elle sera centenaire dans quelques mois - a été victime ce jeudi 10 août d'un vol par fausse qualité, à son domicile de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime).



Vers 10 heures, un homme déclinant une fausse carte de police s'est présenté à la porte du pavillon de la veille dame. La nonagénaire ayant beaucoup de difficultés à marcher, à laissé entrer l'individu lequel, masque chirurgical sur le nez, s'est alors empressé plus ou moins discrètement de fouiller les pièces de la maison. Il s'est emparé d'une montre et d'un bracelet en or, puis est reparti en promettant à la victime de revenir plus tard avec un collègue.



Informée des faits, la fille de la vieille dame a prévenu les services de police qui ont ouvert une enquête, confiée à la Sûreté départementale. Le voleur, âgé d'une trentaine d'années, est pour l'heure activement recherché.