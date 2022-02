Seine-Maritime : une équipe de cambrioleurs mise hors d’état de nuire au Havre

Joli coup de filet au Havre, en Seine-Maritime : six personnes soupçonnées d’une série de cambriolages et de dix-neuf de véhicules ont été interpellés par les policiers de la sûreté urbaine.



Les enquêteurs travaillaient d’arrache-pied sur ces affaires depuis près d’un an, sans parvenir à identifier les auteurs. Mais à force de recoupements et d’investigations techniques et scientifiques (relevés d’ADN), le groupe cambriolage a réussi à remonter jusqu’à deux suspects déjà fichés.



Quatre autres impliqués dans les cambriolages et vols de voitures ont également été identifiés.