Seine-Maritime : un poids-lourd prend feu sur le pont de Tancarville

Un poids lourd transportant des panneaux de bois a pris feu sur le pont de Tancarville, ce vendredi peu avant 13 heures. Les sapeurs-pompiers engagés sur place ont pris en charge le conducteur et ont éteint l’incendie au moyen de deux lances.



Selon les premiers éléments, le conducteur aurait perdu le contrôle du mastondonte qui s’est immobilisé dans la rambarde du pont.



Dans le choc, le réservoir s’est percé et s’est immédiatement enflammé. L’intervention a mobilisé 24 sapeurs, dont des équipes spécialisées en risques technologiques, et 14 engins.



La N182 et la traversée du pont de Tancarville sont coupées dans les deux sens de circulation, indique Bison futé.