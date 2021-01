Seine-Maritime : un ouvrier bloqué à 15 m de haut dans un silo après une chute dans un escalier

Une dizaine de sapeurs-pompiers sont intervenus ce mardi 19 janvier, en milieu de matinée, à la sucrerie Cristal Union, rue Eugène-Wagner, à Fontaine-le-Dun, en Seine-Maritime, pour un employé ayant chuté accidentellement dans un escalier.



Selon les premières informations qui étaient à 11h30 à la disposition du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76), la victime serait bloquée à quinze mètres de haut à l'extérieur du silo. Compte tenu de la difficulté pour l'évacuer sur un brancard, il a été fait appel au Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) afin de le descendre à la verticale au moyen d'un cordage.



Une opération toujours délicate, d'autant qu'à 11h30, les secours ignoraient encore la nature et la gravité des blessures.



