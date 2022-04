Seine-Maritime : un motard succombe à ses blessures, victime d'un accident de la circulation à La Londe

Le pilote d'une moto a été tué dans un accident de la circulation où il était seul en cause. Le drame est survenu ce vendredi vers 13h30 dans la côte de La Londe, sur la route départementale 132 à entre Orival et La Londe, dans l'agglomération d'Elbeuf (Seine-Maritime).



Quand les secours sont arrivés sur les lieux, le motard, blessé grièvement, était en arrêt cardiorespiratoire. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui ont procédé à un massage cardiaque, sans parvenir à le réanimer. L'homme, âgé de 28 ans et originaire de Oissel, a été déclaré décédé sur place par le médecin du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) d'Elbeuf-sur-Seine.



Les premières constatations effectuées par la police ont permis de déterminer les circonstances du drame. Le pilote aurait perdu le contrôle de sa moto qui a traversé la route et a terminé sa course dans un arbre.



L'enquête a été confiée au groupe d'appui judiciaire (GAJ).