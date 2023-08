Seine-Maritime : un motard perd la vie dans une collision avec un engin agricole

Un accident mortel est survenu en début d’après-midi ce mardi en Seine-Maritime. Il s’est produit peu avant 14 heures sur la route du Colombier à Vergetot, entre une moto et un engin télescopique agricole.



Le choc a été particulièrement violent. Le pilote de la moto, un homme de 42 ans, a succombé à ses blessures. Il a été déclaré décédé sur place par le médecin du SMUR.



Le conducteur de l’engin agricole est en cours d’examen, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Treize sapeurs-pompiers et cinq véhicules de secours routiers ont été mobilisés.



Les constatations sont effectuées par la gendarmerie qui a ouvert une enquête pour établir les circonstances de l’accident.