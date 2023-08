Seine-Maritime : un motard dans un état grave après un accident de la circulation à Montivilliers

Dans la manœuvre, le motard a terminé sa course dans une protection en bois le long de la piste cyclable. Ce dernier, polytraumatisé, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis l'équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Il a été transporté, médicalisé, vers l'hôpital Jacques-Monodo à Montivilliers.



Selon la police, qui a procédé aux constatations, le conducteur de la voiture, un homme de 62 ans originaire de Mannevillette, a expliqué qu'il aurait laissé passer un bus et n'aurait pas vu la moto arriver au moment où il s'engageait sur l'avenue. Les dépistages d'alcoolémie et stupéfiants pratiqués sur lui se sont avérés négatifs.



Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident