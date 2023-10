Seine-Maritime : un motard blessé dans un accident de la circulation sur la Sud 3 près de Rouen

Un accident de la circulation est survenu ce jeudi matin peu avant 8h30 sur la Sud 3 à hauteur du Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Il a impliqué une voiture de tourisme et une moto qui circulaient dans le sens Rouen vers Caen (A13).



A l’arrivée des secours, le véhicule en cause n’était plus sur place. Les sapeurs-pompiers ont pris en charge le pilote de la moto, un homme de 23 ans, souffrant d’un traumatisme à une épaule. Il a été transporté en urgence relative au CHU de Rouen.



une enquête est ouverte par la police.