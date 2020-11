Seine-Maritime : un mort et un blessé grave après une sortie de route à Héricourt-en-Caux

Une perte de contrôle serait à l’origine de l’accident de la route qui a coûté la vie, cette nuit, à un homme d’une trentaine d’années, en Seine-Maritime.



Le drame s’est produit à hauteur d’Héricourt-en-Caux,sur la Départementale 149, qui relie Doudeville et Terre-de-Caux. On ne connaît pas encore précisément les circonstances de l’accident. Ce qui est sûr : le véhicule a fait une sortie de route après plusieurs tonneaux et le conducteur a été éjecté de l’habitacle.