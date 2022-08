Seine-Maritime : un jeune automobiliste tué après plusieurs tonneaux sur la RN138 à Grand-Couronne

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce dimanche peu après 13 heures sur la RN 138 à hauteur de la bretelle de l'A13 à Grand-Couronne pour un accident grave de la circulation. Il s'agissait d'un véhicule seul en cause qui a fait plusieurs tonneaux, indique le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis76).



Le conducteur, un homme âgé de 20 ans et originaire du Petit-Quevilly, a été éjecté. Malgré les soins prodigués par les secours il a été déclaré décédé par le médecin du SMUR, présent sur les lieux.