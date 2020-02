Seine-Maritime : un homme sans vie et son chien repêchés dans un bassin du port du Havre

Le corps sans vie d’un homme de 72 ans et de son chien tenu en laisse ont été repêchés dans un bassin du port du Havre, ce mercredi midi.



C’est un marin d’un navire hollandais qui a fait la macabre découverte vers 12h50. En levant l’ancre du bateau amarré quai Hermann du Pasquier, il a remonté par la même occasion le corps d’un homme et de son animal qu’il tenait en laisse. Tous les deux étaient décédés.



Avisée, la capitainerie du port a immédiatement informé les sapeurs-pompiers et les services de police du Havre. Les secours n’ont pu que constater le décès du septuagénaire.