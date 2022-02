Seine-Maritime : un homme de 85 ans perd la vie dans un accident de la route à Boissay

Un accident de la circulation a coûté la vie à un octogénaire ce samedi après-midi sur une route de Seine-Maritime. Il a impliqué, peu avant 16 heures, un véhicule de tourisme et un engin agricole de type manitou a l’intersection des routes départementales 261 et 93 à Boissay.



Les sapeurs-pompiers ont pris en charge deux victimes, dont un homme de 85 ans, en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée. La tentative de réanimation a échoué. L’octogénaire a été déclaré décédé par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



L’autre personne est indemne.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.