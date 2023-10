Seine-Maritime : un homme blessé à la tête par un tir d'arme de défense, à Elbeuf

Un homme a été blessé à la tête suite à un tir avec une arme de défense, selon les premiers éléments recueillis sur place par les secours, ce mardi 31 octobre en fin de matinée.



Les sapeurs-pompiers et la police sont intervenus vers 11h45 rue Désert à Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime) Un homme en aurait menacé un autre dans la rue pour une raison ignorée à ce stade de l'enquête. L'un des protagonistes aurait alors fait usage d'un pistolet à balles en caoutchouc. L'homme visé a été touché au niveau de la tête. Il a pu se réfugier au domicile d'un membre de sa famille.



La victime, âgée de 29 ans, a été prise en charge et transportée, en urgence relative (blessé léger), vers le centre hospitalier d'Elbeuf.

La police s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations. On ignore pour le tireur a été interpellé.