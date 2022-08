Seine-Maritime : un hangar agricole et un herbage détruits par le feu à Lanquetot

Un bâtiment communal et un herbage ont été ravagés par un incendie ce samedi en milieu de journée à Lanquetot, près de Bolbec en Seine-Maritime



Vingt-cinq sapeurs-pompiers équipés de douze engins ont été dépêchés sur les lieux, route de Bolbec, peu avant 13 heures. Un hangar agricole désaffecté de 200 m2 était embrasé et les flammes s’étaient propagées à un herbage d’une surface de 800 m2 qui a brûlé entièrement.



Le feu dont l’origine est pour l’heure ignorée a été maîtrisé au moyen de deux lances et d’une lance canon.



Aucune victime n’est à déplorer.



L'intervention était toujours en cours à 15 heures.