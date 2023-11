Seine-Maritime : un habitant de Harfleur interpellé après avoir mis le feu à une voiture

Un homme de 25 ans a été interpellé le 16 novembre par les services de police du Havre (Seine-Maritime). Il est soupçonné d'avoir incendié un véhicule une semaine plus tôt à Harfleur.



Le 9 novembre, en effet, un témoin assiste, interloqué, à une scène peur ordinaire. Une Renault Twingo s'arrête près d'une voiture en stationnement, son conducteur descend, brise la vitre du véhicule ciblé et jette à l'intérieur une sorte de cocktail Molotov. Il remonte dans son véhicule et prend la fuite.