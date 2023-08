Seine-Maritime : un feu de pavillon ne fait pas de victime à Bacqueville-en-Caux

Un feu de pavillon a mobilisé douze sapeurs-pompiers et deux engins hier, lundi 14 août, à Bacqueville-en-Caux (Seine-Maritime).



L’alerte a été donnée vers 17 heures : un dégagement de fumée au niveau des fenêtres d’une habitation, située rue de l’Hippodrome, a été signalé.



A leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers ont constaté que le rez-de-chaussée d’un pavillon de 80 m2 environ comprenant des combles était la proie des flammes. L’incendie a été éteint au moyen de deux lances.



Aucune victime n’est à déplorer et aucune mesure de relogement n’est nécessaire, indique ce mardi matin le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), sans préciser l’origine du départ de feu.