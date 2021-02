Seine-Maritime : un couple relogé par des voisins après l'incendie de sa maison

Un appareil électro-ménager (machine à laver) serait à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré au sous-sol d'une maison individuelle, ce samedi en début d'après-midi, rue du Moulin à Terre-de-Caux (anciennement Fauville-en-Caux), en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers ont mis en batterie une lance pour éteindre et empêcher le feu de se propager. Néanmoins, l'installation électrique a été endommagée et les techniciens d'Enedis ont dû intervenir pour procéder à son isolation.



Privés de courant, les occupants de la maison, un couple, ont été relogés provisoirement par des voisins, indique le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours ( Codis76).



16 sapeurs-pompiers sont intervenus avec 4 engins.