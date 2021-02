Seine-Maritime : un cheval prisonnier à trois mètres de profondeur dans une marnière

Equipés de cordes et d'un matériel spécifique à la situation, les pompiers du Grimp ont eu la délicate mission de remonter l'animal à la surface. Le cheval était vivant mais on ignore s'il a été blessé, l'intervention n'étant pas terminée à 17h30, précisait alors l'officier de garde du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76).



Un vétérinaire est venu sur place pour l'examiner et lui apporter, le cas échéant, les soins dont il pourrait avoir besoin.