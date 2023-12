Seine-Maritime : un blessé grave dans un accident entre deux poids lourds près de Rouen

Deux poids lourd sont entrés en collision sur la route D18E entre le rond-point des colonnes et celui des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime).



L’accident s’est produit vers 11 heures, ce vendredi 1er décembre et a mobilisé des moyens de secours importants. Les sapeurs-pompiers ont dénombré deux victimes, dont une incarcérée dans sa cabine a été grièvement blessée. Elle a été prise en charge à bord de l’hélicoptère du SAMU, Viking 76, afin d’être héliportée vers le CHU de Rouen.



La route a été coupée dans le sens rond-point des Colonnes vers le rond-point des Vaches.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée de l’unité de sauvetage, d’appui et de recherche, a été engagée avec huit engins de secours routier.



Plus d’infos à venir sur infonormandie