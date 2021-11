Seine-Maritime : un bâtiment agricole ravagé par le feu près d’Yvetot

Un bâtiment agricole a été partiellement ravagé par un incendie, ce mercredi 3 novembre, en début de nuit à Saint-Martin-de-l’If, une commune proche d’Yvetot en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers ont été avisés à 22h53 qu’un feu s’était déclaré, au niveau de la rue de Croixmare, dans un bâtiment à usage d’étable et de salle de traite. A leur arrivée, une partie du bâtiment était en flamme. Le feu a été éteint au moyen d’une lance à incendie.



Les animaux n'ont pas été impactés par le sinistre et il n'y a pas eu de propagation, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L’origine du départ de feu est indéterminée. Treize sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux avec quatre engins.