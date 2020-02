Seine-Maritime : un avion de tourisme disparaît en mer au large de Fécamp, après une explosion

Immédiatement, le centre régional opérationnel de sauvetage (Cross) a été prévenu et a coordonné la mise en place d’un dispositif de recherches, dans un périmètre de 300 à 1500 mètres au large de Fécamp, avec le concours de la gendarmerie maritime et les sapeurs-pompiers.



A 17h30, l’épave de l’avion n’avait toujours pu être localisé, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) de Seine-Maritime, qui a engagé 18 engins et une trentaine de sapeurs-pompiers.