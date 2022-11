Seine-Maritime : un automobiliste alcoolisé dérobe les balises lumineuses des pompiers

Une situation qui ne semble pas convenir à un automobiliste qui force le barrage signalé avec des cônes fluorescents et balises lumineuses. Que se passe-t-il dans la tête du jeune homme ? Lui seul le sait. Toujours est-il qu'il est intercepté un peu plus loin par la police intercommunale de Lillebonne. Dans sa voiture, les policiers retrouvent un cône et trois balises lumineuses dérobées sur le barrage routier.



L'automobiliste est interpellé par un équipage de police secours. Manifestement alcoolisé, il a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre : le contrôle a révélé un taux de 0,46 mg par litre d'air expiré, soit près d'un gramme par litre de sang.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour vol et conduite sous l'empire d'un état alcoolique.