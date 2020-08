Seine-Maritime : un adepte de wingfoil secouru au large de la plage de Sainte-Adresse

Ce dimanche 30 août peu avant midi, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) 76 a été prévenu qu'un pratiquant de wingfoil se trouvait en difficulté au sud de la plage de Sainte-Adresse, près du Havre à environ 500 mètres du rivage. L'alerte a été donnée dans un premier temps par un témoin sur place.



Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a diffusé alors immédiatement un message de détresse (Maylay relay) afin que les moyens les plus proches puissent lui porter assistance.



La pilotine du port du Havre ainsi que l'hélicoptère de la douane française, alors en vol, ont répondu au message et se sont rendus sur zone. Localisé, le surfer (et son wingfoil) a été récupéré par la pilotine et déposé à 12h25 à quai où il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers.