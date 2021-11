Seine-Maritime : trois victimes dans une collision entre deux véhicules à Notre-Dame-de-Bliquetuit

Deux véhicules sont entrés en collision ce mercredi peu après 18 heures sur la route départementale 490 à hauteur de Notre-Dame-de-Bliquetuit, en forêt de Brotonne (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont dénombré trois victimes qui ont été prises en charge par leurs soins. Pour l’heure on ignore la nature et la gravité des blessures et si leur état nécessite un transport à l’hôpital.



19 sapeurs-pompiers ont été engagés avec 6 engins, en particulier des véhicules de secours aux victimes.



Plus d’infos à venir sur infoNormandie