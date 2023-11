Seine-Maritime : trois personnes relogées après l’incendie de leur pavillon cette nuit à Lintot-les-Bois

Un pavillon a été la proie des flammes cette nuit de dimanche vers 3 heures, rue des Tisserands dans le bourg de Lintot-les-Bois, une commune proche de Bacqueville-en-Caux (Seine-Maritime). Le feu est parti, selon les sapeurs-pompiers, de la cheminée et s’est propagé aux « éléments de bardage et d’isolation ». Il a été éteint au moyen de deux lances à incendie.



Aucun blessé n’est à déplorer. Les trois occupants de l’habitation vont être relogés dans le cercle familial, précise, ce matin, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis7)).



Treize sapeurs-pompiers ont été engagés avec trois engins.