Seine-Maritime : trois hommes soupçonnés d'être proches de « l'idéologie d'extrême droite et néonazie » interpellés

Trois hommes se disant proches de « l'idéologie d'extrême droite et néonazie » seront déférés ce vendredi matin au palais de justice de Rouen (Seine-Maritime). Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de distributions de tracts antisémites et haineux destinés à des habitants et élus de Seine-Maritime.



Les faits incriminés remontent au mois de mai dernier, date à laquelle le parquet de Rouen a été saisi de différents faits de diffusion de tracts antisémites et haineux, soit par envoi par messagerie électronique, notamment à des élus, soit par distribution de tels tracts dans les boîtes aux lettres de particuliers.