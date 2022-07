Seine-Maritime : trois frères victimes d'un vol avec violences à Bois-Guillaume

Le plus jeune des frères, âgés de 11 ans, a réussi à prendre la fuite mais les deux autres, âgés de 14 et 26 ans, ont été aspergés de gaz lacrymogène au niveau du visage. Les agresseurs ont subtilisé leur téléphone portable avant de prendre la fuite.



Les victimes ont été examinées sur place par les sapeurs-pompiers mais n’ont pas été transportée a l’hôpital, indique une source policière.



Une plainte a été déposée par les victimes qui ont pu fournir le signalement de leurs agresseurs. Des investigations sont en cours, notamment via l’exploitation des caméras de vidéoprotection.