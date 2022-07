Seine-Maritime : trois enfants sauvés de la noyade sur la plage de Jumièges

Un drame a été évité ce samedi sur la base de loisirs de Jumièges, dans les boucles de la Seine, en Seine-Maritime. Vers 17h45, les secours ont été alertés par des témoins que trois enfants de 9, 6 et 5 ans venaient de se noyer dans le plan d’eau.



A l’arrivée des sapeurs-pompiers, deux des jeunes victimes avaient été récupérées par les surveillants de la plage : « elles étaient en arrêt cardio-respiratoire », précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS). Suite aux massages cardiaques, les enfants ont récupéré un rythme cardiaque et retrouvé connaissance. Le troisième, conscient, avait avalé de l’eau seulement.