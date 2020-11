Seine-Maritime : trois blessés, dont un grave, dans un accident de la route près de Fécamp

Un accident de la circulation mettant en cause trois véhicules a fait trois blessés, dont un grave, ce lundi matin près de Fécamp (Seine-Maritime).



La collision s’est produite vers 8h15 sur la route départementale 926 à hauteur de la commune de Bec-de-Mortagne. Dans le choc, trois personnes ont été blessées. Une femme d’une trentaine d’années était bloquée dans sa voiture à l’arrivée des premiers secours. Blessée grièvement, elle a été désincarcérée par les sapeurs-pompiers puis transportée, médicalisée, par le SMUR vers l’hôpital de Fécamp.



Les autres victimes, un homme et une femme, ont été légèrement blessées. Elles ont été conduites dans le même hôpital.



Selon les premiers éléments, l’un des véhicules aurait dévié de sa trajectoire et percuté les deux autres véhicules impliqués. Il appartiendra aux enquêteurs d’établir précisément les circonstances.